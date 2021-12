Ex-BBB Emilly paga tratamento de fã que gastou R$ 1,2 mil em votação

Após ter sofrido um derrame, a dona de casa Luciene Santiago, 47 anos, que ficou conhecida por gastar R$ 1.200 em ligações para que a ex-BBB Emilly Araújo ganhasse o reality, tem recebido ajuda financeira da gaúcha. Conforme o site "Extra", a gêmea paga o tratamento que Luciene tem feito para perder peso e também compra os remédios dela.

“Sofri recentemente um derrame isquêmico e fiquei internada por seis dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital, entre a vida e a morte, e não tinha dinheiro para comprar os remédios. A Emilly comprou todos e também conseguiu um tratamento para eu emagrecer. Ela ainda paga a minha hidroginástica”, revela Luciene

Mãe de duas filhas, Luciene também sofre de diabetes e é hipertensa e cardiopata. Ela afirma que vê em Emilly a filha Maria Clara, que morreu no final do ano de 2016, aos 19 anos, após lutar contra uma leucemia. De acordo com ela, a jovem parecia bastante com a vencedora do BBB.

adblock ativo