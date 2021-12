Ex-bbb Emilly diz não sentir falta dos colegas de confinamento

A ex-BBB Emilly Araújo disse que não sente falta dos colegas de confinamento. Em entrevista para o site oficial do programa Big Brother Brasil (TV Globo), a vencedora da última edição falou que o programa já faz parte do passado.

"Estava vivendo na casa do BBB como aqui fora. Na vida real, tive amigas e relacionamentos passageiros. Então, aquilo pra mim passou. Não sinto falta. Todas essas pessoas fizeram parte do meu caminho, da minha história e me ensinaram muito. Estou aberta para quem quiser agregar e não me atrasar", comentou Emilly.

Hoje eu tenho que tomar cuidado em tudo que falo, visto ou como Hoje eu tenho que tomar cuidado em tudo que falo, visto ou como

A ex-BBB ainda falou que sente falta da época que não era famosa. "Sinto falta de ser a Emilly despreocupada, que pode sair de pijama, chinelo ou descalça. Hoje eu tenho que tomar cuidado em tudo que falo, visto ou como. Não que seja um incômodo, mas sinto um pouco de falta da despreocupação", disse.

adblock ativo