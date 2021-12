Ex-BBB Dona Geralda vai concorrer ao Miss Bumbum

A ex-BBB Dona Geralda será uma das concorrentes do concurso Miss Bumbum Melhor Idade, que será realizado em novembro, em São Paulo. Aos 63 anos, ela acaba de se inscrever na versão da competição de beleza para mulheres a partir dos 50 anos.

"Não vim a este mundo a passeio. Quero quebrar tabus e preconceitos e mostrar que a melhor idade também tem presença atuante no mundo da moda", disse, ao Ego.

Animada para a competição, Dona Geralda contou que teve o apoio dos filhos, que se mostraram surpresos com a decisão. "Me deram força, mas acharam diferente, pois geralmente a mídia só mostra os concursos para pessoas novas. Disseram assim: 'Só a senhora mesmo, mãe! Teremos que tomar energético para te acompanhar'", afirmou.

Apesar de mostrar um pouco menos o corpo ao optar pelo maiô no lugar do bíquini usado no concurso tradicional, ela deixou evidente a possibilidade de realização de procedimentos estéticos.

"Faço pilates há uns três anos e já estou avaliando alguns tratamentos estéticos. Em relação à dieta, vou manter a que sigo há muitos anos. Como sou uma jovem idosa, não posso me dar ao luxo de fazer restrição alimentar", falou.

Ao contrário da versão mais conhecida do concurso, esta versão não terá votações pela internet. A vencedora será conhecida no dia do evento.

