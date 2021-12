Ex-BBB diz que não maltrata animais: "Mal entendido"

Adélia se surpreendeu após sair do BBB e descobrir que foi acusada de maus tratos por defensores dos animais. "Fui superapedrejada por coisas que não tem nada a ver. Não sei o que aconteceu! Foi uma loucura a proporção que isso tomou e foi apenas um mal entendido. Tenho dois cachorros em casa - um casal de chow chow -, advogo de graça para ONGs de defesa animal... Sempre tive bichos em casa e já até criei um galo. Gosto de bichos", disse em entrevista ao Ego neste sábado, 12.

Tudo começou quando a advogada disse para Renan e Matheus que, quando criança, jogava água e areia em cachorros de rua. Com a repercussão, internautas chegaram a dizer que ela também havia queimado um gato quando era pequena. "Ficaram falando isso sem saber o que realmente aconteceu. Eu me queimei toda e, infelizmente, o gato também. Mas fiquei 42 dias na UTI por causa disso, fiz várias cirurgias... Tinha 9 anos e já era vaidosa. Tinha só um pouquinho de líquido no frasquinho do meu perfume e quis encher com álcool para passar em mim e no gatinho que eu tinha, para ficarmos cheirosos. Coisa de criança... Só que depois de um tempinho fiquei com fome, estava sozinha em casa e, na hora em que fui acender o fogão para esquentar um leite, a faísca correu para o meu corpo e eu virei uma bola de fogo. Ele, que estava aos meus pés, ficou em chamas também. Tive queimaduras de terceiro grau, tenho cicatrizes espalhadas pelo corpo até hoje. Foi um acidente e fiquei entre a vida e a morte", explicou ao Ego.

adblock ativo