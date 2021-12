Ex-BBB diz que não é loira em vídeo de sexo viralizado

Fani Pacheco garante que não é ela que aparece em um vídeo fazendo sexo em uma casa de shows. O pequeno clipe foi viralizado no WhatsApp e o nome da jovem que aparece é atribuído à ex-BBB. "O nome Fani virou uma marca. Compram a marca Fani e ganham dinheiro com isso. Não sou eu nessas fotos", disse em entrevista ao Ego.

Ela assumiu que ganhar R$ 10 mil para ir a boates adultas, mas garante que não tira a roupa nem faz sexo. "Nos meus contratos eu deixo claro que o que eu façou ou não no palco é probelma meu. Eles lotam as casas quando anunciam que é a Fani quem estará lá. Eu faço presença em puteiro, sim. É uma presença como em qualquer outro lugar e só faço isso: brinco com uma garrafa de tequila, grito um 'uhu Nova Iguaçu' e faço uma espécie de stand up comedy no palco. Provoco sorrisos nas pessoas, mas não faço nada sensual", afirmou.

A ex-BBB diz que vai, na próxima semana, até a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) para prestar uma queixa e descobrir quem é o autor do envio das fotos pela web usando o nome dela. "Se fizesse strip-tease assumiria sem problemas porque assumo tudo o que faço na vida e olha que sou exibida, hein", disse.

Loira aparece fazendo sexo com outra mulher e Fani garante que não é ela - Foto: WhatsApp

