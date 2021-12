Ex-BBB Adriana rebate crítica por não mostrar rosto do filho

A ex-BBB Adriana Sant'Anna rebateu uma crítica que recebeu de um internauta neste sábado, 9, em seu perfil no Instagram. O desentendimento aconteceu após a jovem postar uma foto fazendo careta com o filho Rodrigo no colo. Na imagem não é possível ver o rosto do bebê, que é filho dela com o também ex-BBB Rodrigão.

"Deve estar esperando revelar o rosto por $$$ em uma revista", disse o internauta. Adriana não gostou do comentário e respondeu: "Eu poderia ser muito grossa com você, mas não vou fazer isso! Afinal você pode entender e achar o que quiser! Fique a vontade", disse.

O comentário foi apagado logo em seguida. Mesmo assim, alguns fãs saíram em defesa da ex-BBB. "Ela já disse inúmeras vezes o por quê de não mostrar, existe muita maldade neste mundo, e ela não quer postar uma foto do filho e ver alguém falando ou despejando o mal para ele, ela quer preservá-lo o máximo que conseguir, e ela está certa!", disse uma das seguidoras.



Em suas postagens nas redes sociais, Adriana costuma tirar fotos do filho de costa ou de lado, sem mostrar o rostinho dele.

