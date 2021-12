Ex-babá pivô da separação de Affleck quer estrear na TV

Christine Ouzounian, a babá que ganhou as manchetes ao ser apontada como o pivô da separação dos atores Ben Affleck e Jennifer Garner, quer um espaço na TV norte-americana. Segundo o "Page Six", a jovem quer aproveitar a fama instantânea e estrear seu próprio reality show. Fala-se que ela até já está procurando um agente.

Uma fonte do site, que preferiu não ser identificada, revelou que Christine sabe que não conseguirá mais trabalhar como cuidadora e decidiu mudar de carreira. "Ela vai usar esse holofote para construir uma carreira no showbiz", afirmou a fonte.

Ainda segundo a publicação, a ex-babá estaria tentando participações em programas como "The Bachelorette", que procuram namorado para belas solteiras, ou "Dançando com as Estrelas".

Outra opção da jovem seria revelar tudo que sabe sobre Affleck em algum programa ou revista. O problema, no entanto, é que Christine assinou um contrato de confidencialidade antes de começar a tomar conta dos três filhos do casal, Violet, Seraphina e Samuel, de 9, 6 e 3 anos, respectivamente. Revelar segredos pode lhe trazer problemas sérios com a justiça.

adblock ativo