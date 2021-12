Ex-babá de Affleck seria o pivô da crise entre Gisele e Tom

Christine Ouzounian, a ex-babá dos filhos de Ben Affleck e Jennifer Garner, pode ter sido o pivô da crise do casamento da modelo Gisele Bündchen e Tom Brady.

Segundo os tabloides norte-americanos, a modelo brasileira teria ficado furiosa ao descobrir que a jovem, de 28 anos, viajou com o marido e Affleck para um torneio de pôquer em junho, em Las Vegas, em um jatinho particular. Além disso, Christine publicou uma foto nas redes sociais usando quatro anéis do jogador. O ator teria deixado a família de férias nas Bahamas. A viagem era um segredo dos amigos.

A notícia da viagem e a foto teriam sido a gota d'água para as brigas entre Gisele e Tom. Alguns jornais afirmam que a modelo teria brigado com o marido e quebrado alguns pertences da casa.

A revista "OK! Magazine" chegou a anunciar que, após a briga, o casal passou a cogitar uma separação. A publicação não cita a babá. Gisele estaria até pensando em passar uma temporada no Brasil com os filhos para repensar o casamento.



Christine também é apontada como como o pivô da separação de Affleck e Jennifer. A jovem teria sido amante do ator enquando cuidava dos filhos do casal. No dia 30 de junho, após 10 anos juntos, eles enviaram um comunicado à imprensa informando que estavam se separando.



Jornais afirmam que Affleck confessou a traição, pediu perdão a Jennifer, mas a a atriz não aceitou.





adblock ativo