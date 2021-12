Ex-atriz pornô Vivi Fernandez diz que sofre preconceito

Após ficar conhecida como Malandrinha (assistente de palco do Sergio Malandro) e fazer alguns filmes pornôs, Vivi Fernandez, agora atriz de teatro, contou ao site Ego que ainda sofre preconceito por ser sexy demais.

Na entrevista, a atriz que estreou sua peça de teatro "Horóscopo do amor", na noite desta terça-feira, 9, falou que acredita que sofreria preconceito no meio, mesmo se não fizesse filmes eróticos.

"Mesmo se eu não tivesse feito os filmes, mas por ser bonita, ter dançado na TV, por não fazer parte dessa galera do teatro. Mas estou quebrando todos os tabus, não estou preocupada com isso", disse.

Sobre sempre fazer papel de "gostosa", a atriz diz não se preocupar com os rótulos e vem aproveitando as oportunidades.

"Eu, sinceramente, não me importo em fazer só papel sexy. Mas acho que uma hora vou estar com 70 anos e vai ter que parar, não é possível. Ou ser uma velhinha sexy, não sei (risos). Mas eu não me preocupo com isso. Vou agarrando as oportunidades", afirmou.

Questionada sobre voltar a atuar em filmes adultos, a atriz não descartou a possibilidade: "Se estiver precisando de dinheiro, faria novamente".

