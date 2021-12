Ex-ator da Globo vende lanches na praia do Rio

O ex-ator da rede Globo, Mário Gomes, 65 anos, trabalha como barraqueiro em uma praia da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde vende sanduíches e batata frita. Ele, que atuou em aproximadamente 30 novelas pela emissora, pretende investir no ramo. "Estou fazendo uma experiência. Me preparando para investir em um food truck", disse para o jornal Extra.

Depois de ter vivido a fama ao trabalhar em novelas de sucesso, como "Guerra dos Sexos", "Kubanacan", "Uga Uga" e "Vereda Tropical", Mário Gomes encara a mudança na vida com leveza. “Fico bebendo minha cachaça e vendo esse visual da praia”, disse.

Ele conta também com a ajuda do filho, João, que canta e toca violão para os clientes. Apesar do apoio, ele, que foi galã na década de 80, explica que não desistiu da carreira de ator e se prepara para retornar às gravações de "Magnífica 70", uma série que segue para a terceira temporada no canal HBO.

Mário complementa dizendo que “agora vou ser professor, darei um curso no Polo de Cinema e Vídeo de como ter seu próprio canal de televisão”.

Crise

Mário Gomes já enfrentava uma crise nas finanças em 2012. Ele explica que ao longo de sua carreira construiu um patrimônio que o mantém. "Obviamente tenho minhas dificuldades, mas sempre tem um coco pra gente vender. Estou aí para o que der e vier. Estou de pé. Não tenho nada contra ninguém, não sou saudosista. Mas tenho consciência da minha trajetória e da força do meu nome. Já fui o Neymar da televisão", contou.

