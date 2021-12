Evaristo Costa volta a bancada de um telejornal em novo filme da Netflix

Evaristo Costa deixou os fãs animados ao postar uma foto em um estúdio de telejornal no Instagram, nesta quinta-feira, 21. Agora, o motivo da foto foi revelado: o jornalista está na promo de Bright, novo filme da Netflix estrelado por Will Smith.

No vídeo, publicado pelo perfil oficial do serviço de streaming no Twitter, Evaristo aparece em uma bancada de telejornal e informa um incêndio.

"Estamos ao vivo com informações de última hora, uma explosão acaba de acontecer em um posto de gasolina. Em outro ponto da cidade, um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício. Entre os feridos, estão os policiais Ward e Jakoby. As investigações apontam o envolvimento de uma gangue de orcs, elfos e humanos que disputavam a posse de um artefato de alto poder de destruição", fala Evaristo.

"A Polícia emitiu um alerta para a população evitar as ruas hoje, dia 22 de dezembro. Permaneça em local seguro e assista como toda essa história termina em Bright, o novo filme de Will Smith na Netflix", conclui. O filme estreou na manhã desta sexta, 22, na plataforma de streaming.

O Evaristo Costa está passando pela timeline com a notícia mais importante do seu dia. #BrightNetflix pic.twitter.com/rheisjZ0fA — Netflix (@NetflixBrasil) 22 de dezembro de 2017

