Evaristo Costa empresta gravata a seguidor do Twitter

Muitas vezes falamos "passa lá em casa" ou "vamos marcar para sair" e sabemos que essas coisas não vão acontecer realmente. Muito seguidores do Evaristo Costa no Twitter pensaram que se tratava dessa situação quando o perfil @cleytu pediu uma gravata emprestada ao apresentador do jornal "Hoje" e ele, simplesmente, respondeu "empresto".

Nesta quarta-feira, 30, @cleytu postou fotos da gravata que recebeu em casa. O apresentador do jornal da Rede Globo não apenas enviou os acessórios como também se ofereceu para avaliar se as cores eram adequadas para o traje que o seguidor iria usar em uma formatura.

