Evaristo Costa brinca com comparação entre ele e ator de 'How I Met Your Mother'

Evaristo Costa publicou no Instagram uma foto em frente a um lago, e rapidamente alguns internautas disseram que ele estava parecido com Josh Radnor, conhecido por interpretar Ted Mosby na série "How I Met Your Mother". E, como Evaristo nunca decepciona os fãs, resolveu entrou na brincadeira.

Após as comparações, o jornalista postou uma montagem dele ao lado do ator norte-americano, em que ambos usam uma camisa xadrez. "Só emprestei a camisa. Depois devolve, tá, Ted?", escreveu Evaristo na legenda.

Mas a brincadeira não parou por aí: na noite de terça-feira, 12, Evaristo publicou um print que mostra que Josh agora o segue no Twitter. "Agora que somos amigos, pode ficar com a camisa. Welcome, Josh Radnor #friends #HIMYM", tuitou o jornalista.

Os fãs ficaram animados com a brincadeira, claro, e já esperam uma resposta de Radnor. "Já quero vocês dois juntos tirando várias selfies", respondeu uma internauta.

Só emprestei a camisa. Depois devolve, tá Ted? 🤣🤣🤣🤣

