Evangélica, Andressa Urach diz amar os gays

Mesmo após ter se convertido para a religião evangélica, Andressa Urach diz que não tem nada contra os gays. "Muitas pessoas me perguntam: 'Andressa, você agora é contra os gays?'. Minha resposta é uma só: eu amo os gays. Não assumi a "religião evangélica" e sim uma fé inteligente. E esta fé que tenho aprendido na Universal me faz respeitar e amar os gays assim como qualquer outro ser humano", escreveu no Instagram nesta quinta-feira, 1º.

A ex-modelo e apresentadora diz que não se importa com a opção sexual de ninguém, nem a condição social ou raça. "Deus nos aceita como somos de forma igual. Assim como me aceitou, com tantos erros e falhas, Deus aceita cada um da mesma maneira, sem julgamentos", afirmou.

