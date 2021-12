"Eu vim ao mundo para ser feliz", diz Claudia Leitte

Claudia Leitte abriu o coração para a revista Contigo desta semana. A cantora, que se prepara para a terceira temporada do The Voice, ao lado de Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló, falou sobre a vida agitada que leva. "Não vou dizer que é fácil levar a vida que eu levo. É família, show, gravação, disco novo... Mas aí penso: ou você chora ou, então, você se desdobra e consegue. Simples, a gente tem de se virar, é algo natural da vida! Os problemas existem e eu sou um trator, que passa por cima de tudo. Eu vim ao mundo para ser feliz e a minha felicidade só depende de mim.", disse.

A cantora, que passou o primeiro semestre se dedicando exclusivamente ao novo álbum, disse ser próxima de Teló, o novato no programa da Globo. "Eu e o Michel Teló já tivemos a chance de trabalhar juntos anteriormente. Isso nos deixou bem próximos. Agora, amizade e competição no The Voice não combinam (risos)! Será um grande oponente, vou ter que tomar cuidado.", afirmou à Contigo.

Ela voltou a dizer que não usou botox no rosto. "O silicone foi a única intervenção cirúrgica que eu fiz. Tenho 175 ml nos seios. Não faria nada no rosto, até porque, agora, eu gosto de ver a minha testa dobrar, ver meu bigodinho chinês. Talvez seja por enquanto, mas posso mudar de opinião amanhã.", afirmou.

