Eu não tinha dinheiro, diz Miss São Paulo 2016

A vencedora do Miss São Paulo 2016, Sabrina de Paiva, de 20 anos, ficou aliviada após ter ouvido seu nome sendo anunciado como campeã desta edição. Ela, que representou a cidade de Caconde, disse em entrevista ao Ego que fez empréstimo e pediu dinheiro a vizinhos para arrecadar R$ 7 mil, valor necessário para pagar a inscrição e comprar roupas para usar no desfile.

"Eu não tinha dinheiro, saí pela cidade pedindo ajuda pois eu não teria recursos para vir. Era preciso pagar a inscrição e looks para o desfile. Foi uma batalha grande pra buscar esse meu sonho que vinha desde a infância. Fizemos empréstimo, pedimos ajuda, chorei descontos. Fiz tudo que eu podia", contou ela, emocionada.

Sabrina trabalha em loja de roupas na cidade de São José do Rio Pardo, é estudante de Publicidade e Propaganda em Guaxupé, Minas Gerais, cidade próxima a Caconde, e contou que pensou em desistir por falta de dinheiro.

"Falei que se não conseguisse o dinheiro e as roupas eu não viria. Não teria como, né? Não era o que queria, tanto que batalhei muito para estar aqui, mas em alguns momentos eu achei que realmente não daria. Ainda bem que não desisti", disse.

Umas das maiores incentivadoras da candidata era a mãe, Dulce Carvalho, que fazia a questão de motivar a filha a seguir em frente.

"Nossa vida não é fácil, mas eu não podia não apoiar o sonho dela ou deixar de ajudá-la. Arregacei as mangas e fomos à luta. Quando ela falou que não ia participar por não ter dinheiro, eu disse 'você vai sim, nós vamos atrás'. E que bom que persistimos e deu tudo certo", comemora a a mãe.

Considerada a mulher mais bela do estado de São Paulo, agora com faixa e troféu, Sabrina se prepara para o Miss Brasil, que vai acontecer em outubro. "Vou me preparar, quero chegar com tudo lá, quero representar bem o estado de São Paulo e Caconde, a minha cidade. Agora sonho em vencer o Miss Brasil", revelou a jovem.

