'Eu e minha irmã mais nova temos todo o direito de enlouquecer', diz Kendall

Um dos destaques da família Kardashian-Jenner, Kendall Jenner é a capa da edição de setembro da revista Vogue norte-americana. Segundo a publicação, Kendall é a responsável pelo sucesso da nova geração de tops, as chamadas "modelos de Instagram". Além participar de editoriais, campanhas e revistas, elas têm uma vida agitada nas redes sociais - Kendall conta com mais de 63 milhões de seguidores só no Instagram.

Por isso mesmo, ela estrela o editorial de capa da revista mais importante do ano do mundo da moda. A September Issue tem mais de 800 páginas e adianta todas as tendências das próximas estações.

Na entrevista que acompanha o editorial, a irmã mais nova de Kim Kardashian falou sobre como foi crescer sob os holofotes, a solidão da vida de modelo, o assédio dos paparazzi e a mudança de sexo de seu pai, Caitlyn Jenner. "Para ser honesta, eu e minha irmã mais nova temos todo o direito de enlouquecer", ela disse. "Você esperaria isso de nós, mas não é o que desejamos, e isso diz muito sobre o jeito que fomos criadas, não só pelos meus pais, mas pelas minhas irmãs Kardashian e as experiências anteriores delas".

