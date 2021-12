"Eu deveria estar lá", diz Ximbinha sobre show da Calypso

A banda Calypso faz o último show com Joelma como vocalista nesta quinta-feira, 31, em Macapá. Ximbinha, que deixou de se apresentar com a banda desde que se separou da cantora, desabafou sobre a ausência dele neste momento histórico. "Sim, eu deveria estar lá. Gostaria, sim, de estar no palco, para fechar com chave de ouro este ciclo que, definitivamente, mudou minha vida e que me transformou de um simples garoto que amava tocar guitarra em um profissional completo", escreveu.

Ximbinha já tem show agendado com a XCalypso, como vai se chamar a banda a partir do dia 1º de janeiro. A primeira apresentação será no dia 3, já com o comando de Thábata, em Ananindeua, Belém. "É o começo de uma nova fase, que deverá ser tão alegre e feliz como foi a anterior da minha vida. Mas não posso em hipótese alguma deixar minha história, construída com tanto esforço e dedicação, ser relegada ao esquecimento neste momento", afirmou.

O guitarrista também lembrou dos momentos com a banda. "Cruzei este Brasilzão do Oiapoque ao Chuí, levando não só música simplesmente, mas uma nova proposta. Vencemos barreiras e preconceitos, inclusive musicais e empresariais. Vendemos mais de 16 milhões de cópias de CDs e DVDs. Conseguimos fazer o caminho inverso, inverter a lógica: transformarmos uma banda pequena da Amazônia em um fenômeno musical respeitado até hoje, quando faz seu último show", escreveu.

