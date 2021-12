"Eu amo o #Brasil", diz Gerard Butler durante visita ao país

Em visita ao Brasil para gravar um comercial de uma famosa marca de carros, o ator escocês Gerard Butler fez questão de declarar o quanto gosta do país.

Na legenda da foto que postou do Cristo Redentor, símbolo do Rio de Janeiro, ele escreveu, em português, "Eu amo o #Brasil".



Nesta quarta-feira, Butler foi visto caminhando tranquilamente pelas ruas de São Paulo. O ator, famoso por protagonizar filmes como "300", "P.S: Eu Te Amo" e "A Verdade Nua e Crua", ainda parou para fazer selfies com alguns fãs.

Essa não é a primeira vez que o ator aparece em solo brasileiro. No ano passado, Butler acompanhou alguns jogos da Copa do Mundo e marcou presença em algumas festas cariocas. Em 2010, ele também foi visto curtindo o Carnaval do Rio.

Eu amo o #Brasil Uma foto publicada por Gerard Butler (@gerardbutler.official) em Ago 5, 2015 às 5:53 PDT

