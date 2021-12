'Estou orgulhosa do meu corpo', rebate Lady Gaga após ser chamada de gorda

Na última terça-feira, 8, Lady Gaga fez uma publicação em seu Instagram rebatendo comentários negativos sobre seu corpo após sua apresentação no Super Bowl no último domingo, 5.

"Eu ouvi dizer que meu corpo virou assunto de conversas, então eu quero falar: estou orgulhosa do meu corpo e você deve estar orgulhoso do seu também. Não importa quem você é ou o que você faz. Eu poderia dar um milhão de motivos por que você não precisa atender a ninguém ou a nada para ter sucesso. Seja você, e seja implacavelmente você. Isso é coisa de campeões. Muito obrigada a todos que estão me apoiando. Eu amo vocês, caras. Beijos e abraços, Gaga", disse a cantora na legenda.

Durante o show no evento esportivo, Gaga usou figurinos que deixaram sua barriga à mostra e, por isso, alguns internautas fizeram críticas ao seu corpo no Twitter e no Facebook.

