"Estou dando prazo para engravidar até 2016", diz Ivete

O ano de 2016 é o prazo que Ivete Sangalo se deu para ter mais um filho. "Sou uma mulher com saúde e que já teve filho. Então, minha questão não é poder ter filho, é mais talvez em relação à idade. Estou dando prazo para engravidar até o ano que vem. Há uma condição física e biológica que precisamos entender, então, meu deadline para uma possibilidade de tratamento é antes dos 45", disse, em entrevista à revista Contigo.

O desejo de ter filho é grande e a cantora cogita até a adoção. "Acredito no convívio e na relação do dia a dia como essenciais para esse amor. Não é só questão de ter o filho. Meus sobrinhos, por exemplo, não os tive, mas são filhos. E é amor mesmo", afirmou a cantora, que é mãe de Marcelo, com o marido, Daniel Cady.

