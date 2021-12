Estilista da Dolce & Gabbana grava vídeo dançando 'Paradinha'de Anitta

❤️❤️❤️😂😂😂 love love love this song #Paradinha @anitta 👸🏻❤️❤️❤️❤️❤️ #realpeople 🇧🇷🇮🇹#Repost @anitta ・・・ Pazzesco!! Now #Paradinha just killed hahahha @stefanogabbana u have the best energy EVER! I'm so glad u r in love with my video! 1 week, 23 Milion views and all the bet friends all over the world addicted to it 😍😍😍 / até meu amor Stefano Gabanna entrando na onda da #Paradinha gente hahahhaha agoooora eu fiquei no chão de vez hahahahha ameiii... melhor maneira de comemorar 1 semana de lançamento com 23 milhões de views no nosso clipe! Obrigada a todoooos

A post shared by stefanogabbana (@stefanogabbana) on Jun 9, 2017 at 7:45am PDT