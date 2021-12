"Estávamos cheios de planos", revela namorado de Betty Lago

Clovys Torres, namorado de Betty Lago, usou seu perfil no Facebook para prestar uma homenagem à atriz, que morreu na madrugada desse domingo, 13, no Rio de Janeiro, após lutar contra um câncer.

Na mensagem, o ator, escritor e diretor de teatro agradeceu o apoio dos amigos e fãs da atriz e disse que preferiu, nesse momento difícil, lembrar das inúmeras risadas com a amada. Ele também revelou que o casal fazia planos para o futuro: "Estávamos cheios de sonhos e planos", contou.

E garantiu que a doença não era um assunto discutido pelo casal. "Falávamos da saúde do nosso encontro", contou Torres, que iniciou o relacionamento com Betty quando a atriz já estava diagnosticada com câncer.

Sobre a perda, ele lamentou: "Betty foi e levou com ela um pedaço de mim, isso nao me diminui, me multiplicou e tem direito a um tanto do meu ser. Eu estou enorme, cheio de amor, grato pelo nosso encontro, nosso amor. Vá em paz BETTY LAGO, mas na certeza de que ficará pra sempre no meu coração. Te amo!"

Leia a mensagem completa de Clovys Torres:







rompendo o silencio para agradecer as inúmeras mensagens de carinho e amor que recebi neste domingo triste. carinho é... Posted by Clovys Torres on Segunda, 14 de setembro de 2015

