Estátua da cantora Nick Minaj inspira fotografias ousadas

Nick Minaj ganhou uma estátua de cera no museu Madame Tussaud, em Las vegas, nos Estados Unidos, no início do mês. Fazendo referência à música "Anaconda", a estátua traz a cantora em uma posição ousada e os fãs estão aproveitando para usar e abusar da situação nas fotos. A artista parece não ver problemas com a situação, até compartilhou os cliques em seu perfil no Instagram. Confira:

Naw bitch hold on. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Uma foto publicada por Nicki Minaj (@nickiminaj) em Ago 4, 2015 às 11:04 PDT

Depois de tanta repercusão das fotos dos visitantes em posições com conotação sexual, a administração do museu divulgou um comunicado, em sua página no Twitter, afirmando estar "preocupada com as fotografias inadequadas".

"Nossos visitantes normalmente respeitam as figuras de cera", fala a nota. "E fazemos o possível para garantir que as estátuas sejam tratadas com respeito, mas nessa ocasião claramente um de nossos funcionários não estava presente", justifica.

O museu disse que vai redesenhar o cenário no entorno da estátua para impedir fotografias desrespeitosas e pretende aumentar a presença de funcionários na área para impedir a ação.

Confira o comunicado da empresa na íntegra:

Statement regarding Nicki Minaj's Madame Tussauds wax figure pic.twitter.com/tnnyZL0BNX — Madame Tussauds LV (@TussaudsVegas) 18 agosto 2015

