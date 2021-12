"Está chegando a hora, né?", diz Neymar sobre casamento com Marquezine

O jogador Neymar revelou quais seus planos no relacionamento com a atriz Bruna Marquezine. Segundo o site Esporte Fera, o craque do Paris Saint-Germain está pensando em casar com a global e também aumentar a família.

As revelações surgiram após o atleta conceder uma entrevista à revista Top Magazine. Quando perguntado sobre os planos para o relacionamento, ele não conteve detalhes: "Está chegando a hora, né? Mas insisto que mesmo a hora de casar não tem relação com fama, dinheiro ou sucesso. Acho que tem a ver com a maturidade do casal, do desejo de viver uma vida em comum".

Além de comentar sobre o próximo passo na vida a dois, Neymar também respondeu que gostaria de ter mais filhos e que deseja que seu primogênito, Davi Lucca, tenha uma vida comum como qualquer outra criança, desde as brincadeiras, até a educação.

"Eu tive uma infância pobre, e tento proporcionar a ele muitas das coisas a que não tive acesso quando tinha a idade dele. Mas, claro, também temos que impor limites", explica o craque.

adblock ativo