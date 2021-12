Esperei três meses para ver o clipe do Kanye, diz Kardashian

Casados e com uma filha pequena, Kanye West e Kim Kardashian mostram a sua intimidade no mais novo videoclipe do rapper. A esposa do rapper afirmou que só assistiu a versão final do clipe da canção 'Famous", no dia da festa de lançamento do vídeo.

Kim foi representada por um boneco, deitada nua, de costa e ao lado do Kanye. Em entrevista ao site Women's Wear Daily, ela revelou que a produção dos bonecos levou cerca de três meses, e que optou por não ver antes (o clipe), porque gosta de ser surpreendida.

No momento o vídeo foi lançado exclusivamente na plataforma de streamings Tidalestá, disponível com exclusividade para assinantes do Tidal, serviço de streamming de música do rapper Jay Z.

No vídeo da canção 'Famous', West aparece deitado em uma imensa cama, sem roupa, junto com bonecos de cera extremamente realistas de outras 10 celebridades além de Kim: Taylor Swift, Donald Trump, o ex-namorado de Kim (Ray J.), Amber Rose, Caitlyn Jenner, Bill Cosby, George W. Bush, Anna Wintour, Rihanna e Chris Brown.

