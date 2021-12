Escolha do tema de festa da filha de Sheila Mello causa polêmica

O tema da festa de aniversário de quatro anos de Brenda, filha de Sheila Mello e do ex-nadador Fernando Scherer, causou polêmica na internet no último domingo, 26. A menina foi fantasiada de Marilyn Monroe, um dos maiores símbolos sexuais na história do cinema, e a festa teve o tema de pin-ups.

No Instagram, Sheila postou uma foto da sua filha e disse na legenda: "Hoje me realizei brincando de boneca, ficou tão linda". Os internautas criticaram a decisão dos pais por acharem o tema descabido para uma festa infantil por causa dos contornos sexuais, uma internauta disse: "Desnecessária essa fantasia. Sexualizando uma criança."

Houve também quem não tenha visto nada de errado e saído em defesa da ex-dançarina do "É O Tchan". "A menina tá linda não deixou de ser criança por causa da maquiagem ou da roupa!", opinou, por exemplo, um outro internauta.

Hoje me realizei brincando de boneca, ficou tão linda!!!! 😍😍😍 Quero agradecer a @amorefita que fez o modelito perfeito de Marilyn ao meu amigo @marciogranado que além de make e cabelo, produziu a foto!!! Rsrs 💄💋 Depois eu posto mais qdo o fotografo me encaminhar! A post shared by Sheila Mello♌️ (@sheilamello) on Mar 26, 2017 at 3:39pm PDT

