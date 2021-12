Escola de samba separa mulher de Zezé di Camargo da família

A escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense vai homenagear a dupla Zezé di Camargo e Luciano no Carnaval de 2016.

A família de Zezé, incluindo a ex-mulher e mãe de seus três filhos, Zilu, foi convidada para desfilar no carro dedicado á família do cantor.

Entretanto, de acordo com a colunista do R7 Fabíola Reipert, a direção da escola está tentando se livrar de uma saia justa em relção à participação da atual namorada de Zezé, Graciele Lacerda.

Segundo a colunista, a ideia é que as filhas do sertanejo, Wanessa e Camilla, não tenham que dividir o mesmo espaço com Graciele, já que elas não gostam da madrasta.

Já o filho Igor parece não se importar com a presença de Graciele. O jeito vai ser colocar a ex e a atual em carros alegóricos diferentes.

