"Envelhecer é uma m...", desabafa Debora Bloch

A atriz Debora Bloch, 53 anos, abriu o coração à revista "TPM" de novembro. "Envelhecer é uma merda porque a gente vive numa sociedade que não dá o devido valor à sabedoria e à experiência”, desabafou.

Ela, porém, revelou que na profissão em que atua, ainda é vantagem. "Quanto mais vivência ele acumula, mais material ele tem para trabalhar”, afirmou.

Mãe de Julia, 23 anos, e Hugo, 18, Bloch falou sobre as críticas que recebeu por ter namorado o ator Sérgio Marone, 18 anos mais novo. "Quando eu tinha 18, fiz par romântico com o Carlos Augusto Strazzer, que era da geração do meu pai, e ninguém falou nada. Agora, quando uma mulher mais velha namora um cara mais novo vira uma questão. Por que essa diferença?".

