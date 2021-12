Empresário diz que Ludmilla deve processar Val Marchiori

O empresário da cantora Ludmilla disse que ela deve processar Val Marchiori. Isso porque a socialite disse que o cabelo da artista parecia uma esponja de aço.

A declaração foi dada durante a cobertura do desfile de escolas de samba no Rio de Janeiro. Val Marchiori comentava ao vivo quando criticou a cantora.

"A fantasia está bonita, a maquiagem... Mas esse cabelo dela está parecendo um Bombril", disse.

Ludmilla criticou o comentário. "Quem é essa pessoa? O que eu fiz pra ela? O que ela fez pra chegar onde ela está? E vi que não valia a pena ficar com raiva dela, nem bater boca nas redes sociais", disse a cantora, em sua página no Instagram.

Em seguida, a socialite também se pronunciou. Ela alegou que falava de todo mundo que não gostava desde subcelebridade até estrela global veterana. Portanto, não tinha que poupar ninguém. Mas que decidiu se explicar ao perceber que tinha magoado Ludmilla e a família dela.

"Claro que no ao vivo a gente pode acabar falando a mais ou acabar sendo mal interpretada. Foi o que aconteceu no caso da Ludmilla. Nem queria falar mais disso, porque os comentários que li, me deixaram muito chateada. Mas depois que vi a entrevista da mãe dela, vendo que poderia ter magoado a Ludmilla ou a família, achei melhor escrever. Hello! Vocês podem ter certeza que a última coisa que eu gostaria, era ter magoado alguém. Eu adoro a Ludmilla!".

@ludmilla

