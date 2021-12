Empresário de ex de Latino nega divisão de lucros

Paulo Loppes, empresário de Raynne Morais, afirmou ao Ego que a ex-esposa de Latino não vai dar 40% do que lucrar no reality A Fazenda para o cantor. "Isso não faz sentido... O empresário dela sou eu! As pessoas falam demais", disse Loppes.

A assessoria da modelo também negou a informação divulgada pelo colunista Léo Dias. "Ela e o ex-marido continuam amigos, mas o Latino nunca foi e não é o empresário dela". Rayanne é uma das fazendeiras da oitava edição do reality-show da Record.

