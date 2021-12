Emilly quer conversar com Marcos apesar de mágoa do médico

Depois de falar que Marcos era coisa do passado, Emilly, vencedora do Big Brother Brasil 17, voltou atrás e mostrou que ainda pensa no médico. Durante uma entrevista ao vivo no programa "Mais Você" (TV Globo), apresentado por Ana Maria Braga, na manhã desta sexta-feira, 14, a campeã do BBB17 afirmou que pretende conversar com Marcos para "colocar tudo em pratos limpos".

A gaúcha revelou que ficou magoada ao saber que Marcos teria feito campanha contra ela. "Eu fiquei sabendo de uma coisa que me machucou muito. No momento que ele saiu de lá de dentro, ele ficou contra mim. E eu estava morrendo de saudades dele. Tanto que eu perguntei pro Tiago (Leifert), 'Ti vai vim todo mundo?', porque eu estava doida pra dar uma abraço nele."

Ainda durante a final, Emilly disse que foi informada que Marcos teria feito campanha contra ela: "Me disseram que 'o Marcos não quer falar com ti. Ele está contra você, então não espera muita coisa", disse a gaúcha. O casal não teve contato durante a final. Mesmo presente, o médico não se aproximou da sister.

Emily dizendo que queria sair abraçar e beijar ele, que tava morrendo de saudade 😍❤️🙌🏻🙏🏼 #RedeBBB #EmillyAraujoNoMaisVoce — Lu Campos 👑🔥🚑 (@luleolu) 14 de abril de 2017

Emilly é muito "emoção"! É nítido que ela fala do Marcos com muita verdade! Ela vai precisar ser mto forte!#EmillyAraujoNoMaisVoce — Camis 👭 (@camishrt) 14 de abril de 2017

Apesar da situação delicada, Emilly deixou claro que Marcos foi importante para a trajetória dela no reality. "Ele foi uma pessoa muito especial pra mim lá dentro e ainda é. Ele foi muito importante para a minha trajetória inteira. Sou muito grata a ele por isso", contou.

Apesar de demonstrar que ainda nutre um sentimento por Marcos, a gêmea disse que não espera muito da relação, porque não sentia firmeza no médico."Eu não espero isso dele, porque ele sempre deixou claro que o sentimento dele é ponderado. Que ele com 40 anos não se entrega quanto eu".

adblock ativo