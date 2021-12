Emilly ostenta em passeio de iate no Rio de Janeiro

Campeã do Big Brother Brasil (BBB17), Emilly já está desfrutando do R$ 1,5 milhão que ganhou no programa. No primeiro dia de folga, neste sábado, 15, a jovem fez um passeio em um iate de luxo pelas praias do Rio de Janeiro.

A gaúcha fez questão de ostentar. "#Zerada #ComVáriosZeros", disse na legenda da imagem postada no seu Instagram. Emilly contou com a companhia da irmã gêmea Mayla e do pai Volnei Alves.

