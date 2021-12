Emilly e Mayla Araújo se emocionam com homenagem à mãe

As irmãs e ex-participantes do reality Big Brother Brasil (TV Globo), Emilly e Mayla Araújo, se emocionaram com uma camisa do time Internacional com o nome da mãe.

Elas também ganharam camisas com os seus respectivos nomes, mas as gêmeas ficaram bastante emocionadas com a homenagem para a mãe, que faleceu dias antes delas entrarem no programa. Na camisa está escrito "Marisa eterna".

Emilly, bastante emocionada, postou uma foto da camisa em sua rede social Instagram. "Que dia especial! Obrigada ao time do coração da minha mãezinha e a todos os envolvidos, por essa homenagem linda. A energia, a positividade, o amor que recebi durante todo esse dia mostra o quão você está presente minha vida. Tu é camisa 10 do Inter, mãe! Dá para acreditar?! Tu, que todo o jogo torcia ouvindo o rádio por que achava que não dava sorte vendo pela TV! Tu que toda vitória ou derrota ia para avenida com tua camisa e tua bandeira gritar:"Eu sou colorada, com muito orgulho, com muito amor". Parabéns meu amor, eu te amo além da vida!", disse a vencedora da última edição do reality.

