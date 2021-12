Emilio Surita rejeita pedido de demissão de Amanda e pede para ela tratar depressão

O líder do programa Pânico, Emilio Surita, vetou o pedido de demissão de Amanda Ramalho. Ela acabou solicitando a saída do programa após 15 anos de casa como apresentadora ao se desentender ao vivo com o cantor Biel.

Surita, que é conhecido por sua generosidade e amabilidade teria conversado com ela e após convencê-la a não se demitir e solicitou que a jovem tirasse licença médica pelo tempo necessário para que consiga continuar seu tratamento contra a depressão.

Entretanto, Amanda publicou no Twitter na manhã desta quinta-feira, 25, que não tem interesse em permanecer no programa.

Faz mais Nenhum sentido pra mim trabalhar la. Eu ja havia decido isso antes para o ano que vem. Isso so fez antecipar minha decisao. Agora acho ta bom de declaracao. Amo quem me ama. Suporto quem me odeia. Calar-me-ei #paznosestadios — amanda (@amandaramalhos) 25 de outubro de 2018

