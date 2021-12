Emerson Sheik e Jonathan Costa se estranham em festa no Rio

O clima ficou tenso entre o jogador de futebol Emerson Sheik e o marido de Antonia Fontenelle, no último final de semana, durante a festa "Baile da Favorita", que aconteceu na quadra do Acadêmicos da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

A festa, frequentada pela elite carioca, não evitou o atrito entre o empresário do funk e o atacante do flamengo. Segundo o Jornal Extra, o "barraco" se iniciou depois que Jonathan Costa, esposo de Antônia, foi até Sheik e pediu para ele parar de procurar a esposa dele.

No entanto, de acordo com a publicação, Sheik, que estava rodeado de segurança, não gostou nada da posição do empresário e disparou: "Quem é esse Jonathan Costa? Ele tem fama? Tem dinheiro? Eu sou rico e famoso, pego a mulher dele a hora que eu quiser".

Revoltado, Jonathan não ficou quieto e foi tirar satisfações com o atacante, mas ele foi impedido pelos seguranças e deixou o local.

Fontenelle e Sheik tiveram um relacionamento relâmpago de três meses. O namoro acabou em fevereiro do ano passado. No entanto, durante uma entrevista do jogador para o canal do Youtube da loira, cinco meses depois, Antônia afirmou que sempre iria amá-lo.

