O cantor Léo Santana gravou um vídeo na noite desta terça-feira, 16, para pedir desculpa aos fãs pela reação que teve durante um show em Gurapari, no Espírito Santo. Na ocasião, ele se irritou com um rapaz da plateia após ter sido chamado de "corno".

O "gigante", como é conhecido, declarou que agiu por impulso. "Tentei levar o show, poderia contornar a situação de forma mais suave, mas ele insistiu e eu sou um homem independente de artista. Posso ter agido de forma errada e por impulso. Peço mil desculpas de verdade", explicou.

Ainda no vídeo, Léo também aproveita para se desculpar pelo atraso na apresentação. "Não atrasamos por vontade própria e sim porque aconteceu um pequeno erro de logística da nossa parte, eu admito. Quero pedir desculpas a todos que foram lá nos prestigiar e agradecer aos que esperaram. Perdão aos que não conseguiram ficar. Realmente, o atraso foi um pouco exagerado", finalizou o pagodeiro.

Discussão

O cantor Léo Santana se irritou com um rapaz, durante um show, no último domingo, 14, no Espírito Santo, após ser chamado de "corno". De acordo com informações iniciais, o homem teria xingado o artista por causa do atraso da apresentação.

Da Redação Em vídeo, Léo Santana pede desculpas aos fãs por discussão em show

