Em show, fã atira cerveja em Wesley Safadão por causa de selfie

Após se envolver em polêmicas sobre a pensão alimentícia paga à sua ex-mulher Mileide Mihaile, o cantor Wesley Safadão acabou se irritando com um fã no último domingo, 29 de julho, durante um show realizado na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais.

De acordo com um vídeo publicado na internet por um usuário chamado Jadir Junior, um homem teria atirado um copo de cerveja em direção ao artista devido a uma selfie não tirada. A amiga do rapaz em questão queria uma foto com Safadão, porém, o registro não foi feito porque o armazenamento do seu celular estava cheio.

Percebendo que não seria possível tirar a foto, o artista teria devolvido o telefone à jovem, o que acabou irritando o seu acompanhante. Além da bebida alcoólica, o homem teria também xingado o cantor. Wesley Safadão continou a confusão: “Sou tão homem quanto você. Deveria te retirar do show, mas não vou fazer isso”.

Horas depois, em suas redes sociais, Safadão disse que tenta fazer o máximo para agradar os fãs. "Estou ali para cantar e não para tirar fotos. Mas tento fazer o meu máximo, porém não posso aceitar certas atitudes", comentou. O cantor ainda afirmou que este não foi a primeira situação desconfortável envolvendo celulares " Já levei celular na cara, na barriga, as pessoas jogam os aparelhos para que eu tire selfies", revelou.

Por fim, o artista atribuiu o suposto comportamento agressivo do homem à ingestão de bebida alcóolica. "Acredito que ele estava embriagado, pois queria ser mais homem do que todos estavam lá", contou.

Veja o vídeo da discussão:

adblock ativo