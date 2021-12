Em seu 17º casamento, Gretchen sobe ao altar com empresário português

Na última quarta-feira, 29, a cantora Gretchen se casou pela 17ª vez e trocou alianças com o empresário português Carlos Marques, em cerimônia realizada na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Essa foi a primeira cerimônia religiosa dos dois, já que os noivos haviam se casado na França, país em que Marques reside. Eles já haviam casado no civil, tanto em Portugal quanto no Brasil.

A artista não gosta de comentar sobre a quantidade de vezes que se casou, e costuma dizer que só oficializou cinco de seus relacionamentos. A cerimônia e a festa foram mantidas no sigilo para não atrair a imprensa e nem os nomes dos padrinhos foram revelados.

Horas antes do evento, a nora de Gretchen e namorada de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, utilizou o Instagram para postar o look do casamento, usando a seguinte legenda: "Pronta para uma noite especial".

A apresentadora Eliana, Otávio Mesquita, Geisy Arruda e a irmã da noiva, Sula Miranda, estavam entre os artistas presentes na cerimônia e na festa.

