Em Salvador, Fernada Vasconcellos visita o Pelourinho

Fernanda Vasconcellos, que está em Salvador com a peça "Foi Você Quem Pediu Para Eu Contar Minha História", resolveu aproveitar os momentos de folga e ir visitar o Centro Histórico da cidade. A atriz postou uma foto no Pelourinho com as colegas de palco Bianca Castanho, Karla Tenório e Talita Castro.

"Pq azamiga são gatas pakaraí!!! #FoiVocêQuemPediuParaEuContarAMinhaHistória", escreveu a atriz na legenda da foto que postou no Instagram.

Borá pu regui, negão? #Salvador 💥 Uma foto publicada por F 84 (@fevasconcellos) em Ago 8, 2015 às 2:18 PDT

Abduzida no batuque do Pelô. Um vídeo publicado por Karla Tenorio (@karlatenorio1) em Ago 8, 2015 às 7:12 PDT

