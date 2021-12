Em Portugal, Marcello Antony diz que sente 'saudade de um Brasil que não existe mais'

Morando há dois anos e meio em Portugal, o ator Marcello Antony disse que já se considera em casa no país europeu. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, ele afirmou que tem saudades do Brasil, mas, sem entrar em mais detalhes, de um cenário que já não existe.

"Tenho muita saudade. Mas posso te dizer que sinto saudade de um Brasil que não existe mais", declarou.

O ator contou que um dia se pegou andando por Lisboa e "se sentindo na Uruguaiana", rua famosa no centro do Rio de Janeiro. Marcello começou a morar no país europeu depois de passar oito meses em Portugal para atuar na novela "Valor da Vida".

No entanto, segundo ele, quem influenciou totalmente na decisão foram os filhos Stephanie (20 anos), Francisco (17) e Lorenzo (9), além dos enteados Lucas (20) e Louis (15).

"O termômetro são eles", contou. "Depois do ano letivo completo, perguntei para todo mundo: 'Vamos continuar ou voltar?'. Todos eles quiseram ficar. Se quiserem voltar, a gente volta. Mas eles têm mais oportunidades aqui", analisou.

