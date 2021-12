Em menos de dois anos, terceira vocalista deixa a banda de Ximbinha

Na última segunda-feira,16, Michele Andrade anunciou que vai deixar o vocal da X, banda formada por Ximbinha após a separação de Joelma. O guitarrista formou a banda X-Calypso no fim de 2015 e, após a saída de duas vocalistas, decidiu mudar o nome para Banda X. Agora, Michele também deixou o grupo.

No Instagram, a cantora disse: "Na data de hoje estou deixando de participar da Banda X em decorrência de descumprimentos do que havia sido estabelecido para o projeto. Fico muito triste em dar essa notícia para todos os fãs, pois sei que já estavam com as melhores expectativas para que tudo desse certo, assim como eu. Agradeço de coração a todas as pessoas que estiveram ao meu lado enquanto estive no projeto".

A assessoria de Ximbinha, porém, informou que não foi avisado sobre a saída da cantora e que o anúncio dela o pegou de surpresa. Em comunicado publicado nas redes sociais, ele diz que a decisão foi "unilateral e pessoal de Michele" e que sua saída "compromete shows já agendados da banda X e também a participação em programas de TV e rádio que faziam parte do trabalho de divulgação da banda".

O comunicado ainda informa que a banda tomará "todas as medidas cabíveis para contornar a situação causada pela saída inesperada de Michele".

