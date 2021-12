Em meio a rumores romance, Neymar volta a 'seguir' Bruna

Desde o final da Olimpíada do Rio de Janeiro que se fala da reaproximação de Neymar e Bruna Marquezine. E agora há mais um elemento para a campanha #VoltaBrumar (como os fãs chamam o jogador e a atriz, seguindo a moda de juntar as letras iniciais dos nomes do casal desejado).

Neste sábado, 3, o jogador voltou a seguir a atriz no Instagram. Após o fim do namoro, o atleta deixou de acompanhar a rede social da jovem. Contudo, o atacante continua sem ser seguido pela moça.

Nos bastidores do mundo das celebridades, fala-se que Neymar tenta uma reaproximação com a artista desde uma festa de São João na casa de Luciano Huck e Angélica.

Depois do jogo no Maracanã, Neymar foi visto no condomínio de Bruna. No dia seguinte, eles voltaram a se encontrar e chegaram a jantar juntos ao lado de outros amigos.

Desde então, diversos fãs, inclusive alguns famosos, têm promovido a campanha pela volta do casal.

