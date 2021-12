Em festival de música, Alok anuncia que será pai

Considerado um dos melhores DJ's do mundo, Alok anunciou que será pai nesta sexta-feira, 19, no Tomorrowland, na Bélgica. (Confira abaixo imagens no momento)

O anúncio foi feito pelo apresentador do evento, que ao pedir aplausos para Alok, revelou a novidade no palco do festival Tomorrowland."Este homem será pai! Por favor façam muito barulho para o papai Alok!", disse o mestre de cerimônias do evento. O artista não segurou a emoção após o anúncio.

Em 2018, a esposa de Alok, a baiana Romana Novais, ficou grávida do primeiro bebê, mas antes do casal divulgar a notícia, ela sofreu um aborto espontâneo.

