Em clima família, Pato e Fiorella passam férias na Bahia

O jogador Alexandre Pato e a namorada Fiorella Mattheis passam as férias de fim de ano em Trancoso, na Bahia. O casal curte os dias ao lado da família da atriz. O clima parece ter contagiado os dois, que postaram fotos agarradinhos com uma criança no colo. A bebê é a sobrinha de Fiorella, Maya.

Na imagem postada no perfil da atriz no Instagram, o casal aparece em um clima bem romântico com a pequena Maya no colo de Fiorella. Já na postagem no perfil de Pato, o casal está sorrindo atrás da menininha.

Será esse clima fez os dois pensarem em formar uma família? Alguns internautas questionaram isso e perguntaram quando seria o "casório".

Feliz Natal! Que a pureza das crianças e o amor de Jesus Cristo estejam sempre em nossos corações! ❤️🎄🌟 #maya #sobrinha Uma foto publicada por Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) em Dez 24, 2015 às 2:59 PST

