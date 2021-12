Em batalha contra o pai, Britney Spears vai depor pela primeira vez

Britney Spears vai depor pela primeira vez, nesta quarta-feira, 23, no processo que supervisiona a tutela concedida ao pai, Jamie Spears, em 2008. A artista deixou claro no ano passado que não quer mais o pai envolvido em seus assuntos, mas em dezembro, a Justiça prorrogou a curatela até setembro de 2021.

A cantora questiona a capacidade de Jamie Spears de conduzir sua carreira, afirmando que "a tutela se tornou uma ferramenta opressora e de controle sobre ela". Segundo Britney, o pai lhe dá apenas uma mesada semanal do seu próprio dinheiro, além de controlar quem poderia ser seu amigo ou até mesmo quem ela namorava.

"Ela está 'cansada de ser explorada' e disse que é ela quem trabalha e ganha dinheiro, mas todos ao seu redor estão em sua folha de pagamento", falou o investigador.

O motivo da tutela da cantora de 39 anos seguem mantidos em sigilo, mas documentos vazados citam “uma doença mental não divulgada” e “abuso de substâncias” como as razões para sua tutela.

Em abril de 2021, os advogados de Britney Spears solicitaram ao tribunal de Los Angeles a substituição do pai da cantora como tutor. A ideia é pedir ue Jodi Montgomery, nomeada tutora temporária dos assuntos pessoais de Britney, seja declarada como tutora permanente.

Britney Spears vendeu mais de 150 milhões de albúns na carreira e passou a sofrer com problemas da saúde mental em 2007. Ela possui atualmente uma fortuna de US$ 60 milhões, que segundo a revista "Forbes" é bem abaixo do esperado considerando a sua carreira de sucesso.

adblock ativo