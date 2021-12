Eliana publica primeira foto do ultrassom da filha; veja

Na noite da última quinta-feira, 29, Eliana compartilhou pela primeira vez em seu Instagram uma foto do ultrassom de sua filha, Manu. Há um mês, a apresentadora revelou que teve um descolamento na placenta e, por conta disso, sua bebê pode nascer prematura. Desde então, Eliana se afastou do programa que apresentava no SBT.

"Eu e minha filha estamos superando o momento crítico. Ela está crescendo, engordando e pelo visto está cada dia mais confortável e feliz na barriga da mamãe. As orações e boas energias são muito importantes pra nós e estão nos ajudando a cada dia", escreveu Eliana na legenda.

A apresentadora ainda aproveitou para contar que decidiu fazer um chá de bebê para Manu nesta sexta-feira, 30. "Amanhã será especial, tomei coragem e vou comemorar, mesmo que em repouso, a chegada da minha pequena. Vai acontecer o chá da Manu. Já começo também a pensar no quarto e enxoval. Algo que, por medo, parecia distante agora está ganhando força e forma. Obrigada a todos vcs por tanto amor. Vamos vencer. Deus está conosco", completou.

