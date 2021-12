Eliana posta foto de filha sorrindo e se declara: 'Só gratidão. Só amor'

Assim como toda mamãe coruja, Eliana não resistiu ao clique da filha, Manuela, esbanjando um lindo sorriso e decidiu compartilhar o momento com os seguidores no Instagram, neste domingo, 19. Na oportunidade, ela aproveitou o registro para fazer uma pequena declaração à pequena.

"Sonho cor-de-rosa. Manuela sorrindo pra vida e transformando nossos dias mais felizes. Só gratidão. Só amor", escreveu na postagem.

Nos últimos dias, a apresentadora, que passou por complicações durante a gravidez após um deslocamento da placenta, também dividiu com os fãs sobre os momentos difíceis que viveu durante o período de gestação.

"Dei uma pausa na minha carreira que nunca tinha dado na minha vida. Mas por uma boa causa, Manuela, uma benção de Deus. E ela veio ao mundo com muita saúde, graças a Deus. Depois de tantas dificuldades e chega um bebezinha assim, a gente fica mais babona, porque foi um milagre", disse.

Eliana vivencia a maternidade pela segunda vez. Além de Manuela, fruto do relacionamento dela com o noivo, Adriano Ricco, ela tem um filho de 6 anos, Artur, com o músico João Marcelo Bôscoli.

Dia de muita alegria e comemoração em nossa família. Feliz em retornar ao palco do programa comemorando a maior vitória de nossas vidas. Muitooo obrigada pela audiência e pelo carinho. Beijo na família e uma semana abençoada. #programaeliana #eliana #maedemenina #maedemenino #truelove @agenciabrazilnews Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana) em Out 29, 2017 às 3:12 PDT

