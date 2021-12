Eliana dá à luz sua segunda filha

A apresentadora Eliana deu à luz neste domingo, 10, a Manuela, sua segunda filha. A pequena é fruto do relacionamento da comunicadora com o diretor Adriano Ricco. De acordo com o UOL, mãe e filha passam bem e já estão juntas no quarto. Antes do nascimento de Manuela, Eliana compartilhou em seu Instagram o quanto estava ansiosa para o grande encontro com a bebê.

"Já somos tão íntimas e ainda nem nos conhecemos. Que nosso encontro seja mágico e abençoado minha filha", comentou. A loira chegou a engravidar em setembro do ano passado, mas após dois meses de gestação, sofreu um aborto espontâneo.

Um tempo depois, Eliana engravidou novamente, teve uma gravidez complicada. Ela se afastou do trabalho por ter deslocado a placenta e precisou fazer uma cirurgia de urgência. Eliana ficou em repouso absoluto para evitar um parto prematuro.

A apresentadora já é mãe de Arthur, de seis anos, do seu relacionamento com João Marcelo Bôscoli.

