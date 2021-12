'Ela não gostou', diz Dedé sobre ter beijado Xuxa

O humorista Dedé Santana, que integrou o grupo Trapalhões ao lado de Didi, Mussum e Zacarias, revelou detalhes do beijo que deu na apresentadora Xuxa durante as gravações do filme Os Trapalhões e o Mágico de Oroz.

"Eu chamei a Xuxa e falei: 'Eu não sou galã de novela, não sei dar beijo técnico'. Eu tava até meio acanhado porque ela era uma grande amiga. Ela falou: 'Não se preocupe, não. Lasca!' Quando terminamos de gravar, ela me disse que o beijo tinha sido xoxo. Ela não gostou", contou em entrevista ao Programa do Porchat da última segunda, 26.

adblock ativo